شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مخالفة لـ«تدابير كورونا».. وتعقيم 739 موقعا «وقائيا» والان نبدء بالتفاصيل
وأنجزت فرق النظافة رفع 8154 طنًا من النفايات، وإزالة 5573 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9391 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وعملت فرق صحة البيئة «الإصحاح البيئي» على غسل وتطهير وتعقيم 739 موقعًا، بمشاركة 471 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 145542 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات.
وأكدت الأمانة استمرار متابعة كافة الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وفق خطة الأمانة.
وتستقبل الأمانة كافة البلاغات على المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها، مهيبة بضرورة التعاون معها في الإبلاغ عن مخالفات بهدف تصحيحها لسلامة الجميع.
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