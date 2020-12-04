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شددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الأندية ضرورة ارتداء الجماهير للكمامات عند عودتها لمشاهدة المباريات في الملاعب بأعداد محدودة الأسبوع المقبل، مع تجنب العناق عند الاحتفال بالأهداف.
ويوضح بروتوكول الدوري الممتاز لعودة 2000 متفرج إلى عشرة بين 20 ملعبًا، أنه على الرغم من أن الجلوس في الهواء الطلق لا يتطلب ارتداء قناعًا للوجه في المملكة المتحدة لكن سيتعين على الجماهير ارتداء كمامات في الملاعب.
وسيتمكن المتفرجون من المنزل نفسه من الجلوس معًا في المدرجات، لكن باقي الجماهير ستنتشر في الملعب بما يتماشى مع خطة التباعد الاجتماعي.
وعلى الرغم من أنه لم يتم حظر الغناء والهتاف والصراخ رسميًا، إلا أنه يتم تشجيع الجماهير على تعديل سلوكهم وتجنب الاتصال فيما بينهم.
وسيتم إرسال لوائح للانضباط وضعها النادي لمشجعيه الذين سيحصلون على تذاكر للمباريات، يتعين عليهم اتباعها مع مراعاة مغادرة الملعب على مراحل دون تزاحم.الدوري الإنجليزي فيروس كورونا الجديد
رابطة الدوري الإنجليزي تلزم الجماهير بارتداء "الكمامات"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-04
شددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الأندية ضرورة ارتداء الجماهير للكمامات عند عودتها لمشاهدة المباريات في الملاعب بأعداد محدودة الأسبوع المقبل، مع تجنب العناق عند الاحتفال بالأهداف.
ويوضح بروتوكول الدوري الممتاز لعودة 2000 متفرج إلى عشرة بين 20 ملعبًا، أنه على الرغم من أن الجلوس في الهواء الطلق لا يتطلب ارتداء قناعًا للوجه في المملكة المتحدة لكن سيتعين على الجماهير ارتداء كمامات في الملاعب.
وسيتمكن المتفرجون من المنزل نفسه من الجلوس معًا في المدرجات، لكن باقي الجماهير ستنتشر في الملعب بما يتماشى مع خطة التباعد الاجتماعي.
وعلى الرغم من أنه لم يتم حظر الغناء والهتاف والصراخ رسميًا، إلا أنه يتم تشجيع الجماهير على تعديل سلوكهم وتجنب الاتصال فيما بينهم.
وسيتم إرسال لوائح للانضباط وضعها النادي لمشجعيه الذين سيحصلون على تذاكر للمباريات، يتعين عليهم اتباعها مع مراعاة مغادرة الملعب على مراحل دون تزاحم.
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
12:58 AM
عند العودة للملاعب الأسبوع المقبل .. وفق بروتوكول إجباري
شددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الأندية ضرورة ارتداء الجماهير للكمامات عند عودتها لمشاهدة المباريات في الملاعب بأعداد محدودة الأسبوع المقبل، مع تجنب العناق عند الاحتفال بالأهداف.
ويوضح بروتوكول الدوري الممتاز لعودة 2000 متفرج إلى عشرة بين 20 ملعبًا، أنه على الرغم من أن الجلوس في الهواء الطلق لا يتطلب ارتداء قناعًا للوجه في المملكة المتحدة لكن سيتعين على الجماهير ارتداء كمامات في الملاعب.
وسيتمكن المتفرجون من المنزل نفسه من الجلوس معًا في المدرجات، لكن باقي الجماهير ستنتشر في الملعب بما يتماشى مع خطة التباعد الاجتماعي.
وعلى الرغم من أنه لم يتم حظر الغناء والهتاف والصراخ رسميًا، إلا أنه يتم تشجيع الجماهير على تعديل سلوكهم وتجنب الاتصال فيما بينهم.
وسيتم إرسال لوائح للانضباط وضعها النادي لمشجعيه الذين سيحصلون على تذاكر للمباريات، يتعين عليهم اتباعها مع مراعاة مغادرة الملعب على مراحل دون تزاحم.
، رابطة الدوري الإنجليزي تلزم الجماهير بارتداء "الكمامات" ،
المصدر : الخليج 365
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