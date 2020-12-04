محمد بن مسعود - الدمام - 04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 01:41 AM قال: حصول المملكة على مركز متقدم في المؤشرات الأمنية على مستوى دول الـ 20 دليل واقعي متحدث 911 بـ"منطقة مكة": القيادة سخرت كل الإمكانات التقنية لتعزيز سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات الأمنية متحدث 911 بـ"منطقة مكة": القيادة سخرت كل الإمكانات التقنية لتعزيز سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات الأمنية الكلمات المفتاحية ، متحدث 911 بـ"منطقة مكة": القيادة سخرت كل الإمكانات التقنية لتعزيز سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات الأمنية ،

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