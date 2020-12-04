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انتشرت ظاهرة الدراجات النارية التي تجوب الشوارع بشكل جماعي في مخالفة للأنظمة المرورية المتبعة حيث إنها لا تلتزم بتركيب اللوحات الأمامية والخلفية وتتسبب أيضًا في إزعاج المواطنين بالأحياء السكنية والمتنزهات العامة بالمحافظة وتظهر غالبًا أصوات مزعجة شبيهة بالمفرقعات النارية.
وقال المواطن أحمد العتيبي لـ "الخليج 365"، إن الدراجات النارية انتشرت في المحافظة بشكل غريب وخصوصًا في المتنزهات العامة والمولات، وقد سببت إزعاجًا للمارة والمتنزهين وكذلك تسببت في تعطيل الحركة المرورية أحيانًا نتيجة الاستعراضات المفتعلة كالترفيع.
وأشار المواطن إلى أن كل بيت يوجد به كبار في السن أو مرضى يحتاجون إلى الهدوء والراحة التامة إلا أن هذه الدراجات أصبحت تشكل إزعاجًا وخطرًا يهدد السكان.
وطالب "المواطن" إدارة المرور بالقضاء على هذه الظاهرة السيئة التي باتت منتشرة منذ سنوات دون إيجاد حل لقائدي هذه الدراجات المتهورين.المرور الطائف المرور السعودي
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 01:41 AM
في ظاهرة انتشرت منذ سنوات ومطالبات للمرور بالقضاء على تلك الظواهر السيئةبالترفيع وأصوات المفرقعات.. دراجات نارية متهورة تجوب شوارع "الطائف"
رمزية
انتشرت ظاهرة الدراجات النارية التي تجوب الشوارع بشكل جماعي في مخالفة للأنظمة المرورية المتبعة حيث إنها لا تلتزم بتركيب اللوحات الأمامية والخلفية وتتسبب أيضًا في إزعاج المواطنين بالأحياء السكنية والمتنزهات العامة بالمحافظة وتظهر غالبًا أصوات مزعجة شبيهة بالمفرقعات النارية.
وقال المواطن أحمد العتيبي لـ "الخليج 365"، إن الدراجات النارية انتشرت في المحافظة بشكل غريب وخصوصًا في المتنزهات العامة والمولات، وقد سببت إزعاجًا للمارة والمتنزهين وكذلك تسببت في تعطيل الحركة المرورية أحيانًا نتيجة الاستعراضات المفتعلة كالترفيع.
وأشار المواطن إلى أن كل بيت يوجد به كبار في السن أو مرضى يحتاجون إلى الهدوء والراحة التامة إلا أن هذه الدراجات أصبحت تشكل إزعاجًا وخطرًا يهدد السكان.
وطالب "المواطن" إدارة المرور بالقضاء على هذه الظاهرة السيئة التي باتت منتشرة منذ سنوات دون إيجاد حل لقائدي هذه الدراجات المتهورين.
، بالترفيع وأصوات المفرقعات.. دراجات نارية متهورة تجوب شوارع "الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
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