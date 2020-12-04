شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: 3 أيام على انتهاء حالة «سقيا» المطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن طقس ‏اليوم التاسع من حالة "سقيا" المطرية، لافتًا إلى أنه بقي فيها نحو 3 أيام.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الجمعة متوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على نواحي متفرقة من القصيم، سدير، الزلفي، حفر الباطن، الدهناء، الصمان شمالي الشرقية، وربما الوشم.

وأشار "المسند" إلى وجود أمطار متفرقة متوقعة على حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وجنوبي المدينة.