شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 7 مخالفات لقرارات التوطين والبروتوكولات الصحية بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):شنت أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين، بقيادة الدكتور صالح السحيمي مدير مكتب العمل بالمدينة المنورة، أمس الخميس، حملة تفتيشية على عددٍ من المنشآت التجارية للتأكد من قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.
وفي السياق نفسه، شملت الحملة 107 منشآت تجارية تم خلالها ضبط عدد 7 مخالفات اتخذت فيها الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ومن جانبه، أكد الدكتور السحيمي، إن هذه الجولات مستمرة وأن على الجميع التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات لسوق العمل وذلك من خلال تطبيق "معًا للرصد" وأيضًا بالاتصال على الرقم الموحد لخدمة العملاء 19911.
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