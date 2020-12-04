شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشثري: دم الجروح لا ينقض الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، إنه خروج الدم من الجروح لا ينقض الوضوء، مضيفا:" الأصل في الأفعال أنها لا تنقض الوضوء إلا ما ورد فيه دليل ".

وأضاف " الشثري " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة:" الوضوء لا ينتقض الوضوء، لكن الدم نجس وذلك لأن إذا وقع الدم على الثوب لأنه يجب غسله قبل أن يصلي به ".

وكان الشثري، أوضح الواجب على من أفطرت لعذر الحمل أو الرضاعة: " إذا ترك الإنسان صيام رمضان لعذر من سفر أو مرض أو رضاعة أو حمل فيجب عليه قضاء هذه الأيام وبالنسبة للمرضع والحامل فإذا خافت على نفسها فإنها تكتفي بالقضاء قبل رمضان التالي".

ولفت: " إذا خافت علي ولديها فإنها تصوم القضاء وتقوم بالإطعام ، وإذا تكرر هذا فإنها لابد أن تصوم قبل رمضان التالي ".