بالفيديو.. عمالة تمارس الغش في صناعة الفحم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت فرق الرقابة السرية بوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط مستودع تستغله عمالة مخالفة للغش في تصنيع الفحم في الرياض. تمكنت فرق الرقابة السرية بوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط مستودع تستغله عمالة مخالفة للغش في تصنيع الفحم في الرياض. وتخلط العمالة الجبص والزفت والتراب والماء، ووضعها في ماكينات تتشكل في قوالب كالفحم، ومن ثم تضع عليه أسماء علامة تجارية معروفة. و أغلقت الوزارة المستودع وضبطت العمالة وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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