" المطلق ": الخوض في مسائل الشريعة أو العقيدة من منطلقات عقلية مجردة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، إن العقل نعمة من الله على الإنسان، وله حدود لا يقوى على تجاوزها.
وأضاف " المطلق ":" النصوص الشرعية نور من الله لا يستغني العقل عنها "، لافتا:" الخوض في مسائل الشريعة أو العقيدة من منطلقات عقلية مجردة دون الرجوع إلى نور الله منزلقٌ خطيرٌ ضلَّ بسببه كثيرون؛ إذ ساقهم إلى الشكّ أو الإلحاد ".
وكان " المطلق " أوضح حكم من صلى ثم تذكر بعدها أنه على غير طهارة، قائلا:" لدينا صورتان ينبغي أن نفرق بينهما، هما من صلى بدون وضوء أو عليه جنابة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة لأن الحدث لم يبتدأ ومن شروط الصلاة رفع الحدث ".
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