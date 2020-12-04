مصادر «عاجل» تكشف تفاصيل ضوابط تحويل دراسة الطلبة من خارج المملكة إلى داخلها

علمت «عاجل» من مصادرها أن مجلس الوزراء، وافق على توصية تقضي بالموافقة على ضوابط تحويل الطلاب المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها بالجامعات الحكومية أو الأهلية.

وحسب القرار الذي من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم بنوده، بسريان الضوابط على الطلاب المبتعثين خارج المملكة، الذين واجهوا ظروفًا خارجة عن إرادتهم ليست ذات طبيعة أكاديمية أو تأديبية أعاقت استمرار دراستهم في بلد الابتعاث وأجبروا على العودة.

وتنفرد «عاجل» بنشر الشروط كالتالي:

1– أن يقدم الطالب ما يثبت الظروف التي أدت إلى عودته.

2– أن يكون استمرار دراسة الطالب داخل المملكة في التخصص الذي ابتعث للدراسة له أو في أقرب تخصص منه.

3– ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 2.75 من أصل 4 أو ما يعادله.

4– أي شرط إضافي تضعه جامعات المملكة.

5– ألا تكون عودة الطالب بسبب مخالفة سلوكية أو مخالفة لتعليمات الابتعاث أو الفصل.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة من وزارتي التعليم والمالية، ومركز كفاءة الإنفاق، لبحث تحويل الطلاب حال عدم وجود مقاعد شاغرة بالجامعات الحكومية لتغطية نقل تكاليف الدراسة دون أعباء مالية على الخزينة العامة للدولة.

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