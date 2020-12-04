السعودية اليوم / أمانة منطقة عسير تنجز جميع مراحل الرخص البلدية إلكترونيا



أبها 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

أنجزت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الخمسة الأيام الماضية ٢٥٥ رخصةً بلديةً ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الأمانة.

وأوضحت الأمانة أنها أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم عبر منصة الأمانة المرتبطة بمنصة "بلدي" بهدف إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها، حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة، مشيرة إلى إنجاز ٢٥٥ عملية خاصة بالمستفيدين على مستوى الأمانة وبلدياتها، حيث جاءت مؤشرات الرخص بنسبة إنجاز ١٠٠٪ على مدى ٥ أيام.

وأبان أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تواصل تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية عبر البوابة الجغرافية الرقمية للأمانة دون الحاجة لزيارة الأمانة أو البلديات التابعة لها، إذ جرى إنجاز المعاملات خلال المدة المحددة التي تضمنت فرز الأراضي وإصدار الكروكي المساحي وتحديث الصكوك واعتماد المخططات والرخص البلدية، دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها، حيث تقوم بوابة الأمانة الرقمية التابعة لمنصة "بلدي" الإلكترونية بتوفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام وبوابة الفرص الاستثمارية بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة، مؤكدًا أن الأمانة تعمل على تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي تسهّل للمستفيدين إجراء الكثير من الخدمات البلدية إلكترونياً عبر منصتها.

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23:08ت م

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