اتفاق أوبك+ يقفز بأسعار برنت لأعلى مستوى منذ مارس

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار خام برنت واحدًا بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس على وقع الآمال بحزمة التحفيز الأمريكية، واتفاق كبار منتجي النفط على زيادة إنتاج متواضعة في يناير.

وارتفعت العقود الآجلة لـ برنت 46 سنتًا بما يعادل واحدًا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 48.71 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى إغلاق في أسبوع عند 45.64 دولار.

وتعني زيادة الإنتاج المتواضعة المقدرة بواقع 500 ألف برميل يوميا أن تحالف “أوبك+” سيخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميًا، بما يعادل 7 بالمئة من الطلب العالمي في يناير، مقارنة مع تخفيضات حالية تبلغ 7.7 مليون برميل يوميًا.

وقالت باولا رودريجيز ماسيو كبيرة محللي أسواق النفط في “ريستاد إنرجي” إن “الأسواق تتفاعل إيجابيًا في الوقت الحالي والأسعار تسجل زيادات طفيفة لأن معروضًا إضافيًا قدره 500 ألف برميل يوميًا لن يكون قاتلًا للتوازنات”.

