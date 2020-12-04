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أمانة تبوك تغلق 42 منشأة تجارية مخالفة

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2020-12-04

أمانة تبوك تغلق 42 منشأة تجارية مخالفة

نفذت 487 زيارة تفتيشية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

واصلت الفرق الرقابية بأمانة منطقة تبوك جولاتها الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، لأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “” حرصًا على سلامة المستهلكين.

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ونفذت الأمانة اليوم 487 زيارة تفتيشية استهدفت الأسواق والمراكز والمحال التجارية، حيث نتج عن هذه الجولات إنذار 193 منشأة، وإغلاق 42 منشأة مخالفة متفرقة بين عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وقد طبقت بحقها العقوبات النظامية وفقًا لمخالفات الإجراءات.

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وتؤكد أمانة تبوك متابعة تطبيق المتاجر والمحلات والمطاعم للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها إضافة إلى تطبيق كافة الاشتراطات الصحية المتبعة في الأعمال البلدية، داعيةً المواطنين والمقيمين في حال ملاحظتهم لأي مخالفة بلدية التواصل معها، عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية، للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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