شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على القصيم والان نبدء بالتفاصيل

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت عدداً من مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها. جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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