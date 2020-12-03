التعليم: اختبارات مدارس تعليم الكبار ستتم عن بعد

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، اليوم الخميس، أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٢هـ لمدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار)؛ ستكون عن بُعد.

وقالت ابتسام الشهري، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تؤكد وزارة التعليم أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٢هـ لمدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار)؛ ستكون عن بُعد لكافة المراحل الدراسية”.

وأضافت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام أن الاختبارات ستتم وفقًا لآلية أداء الاختبارات المعتمدة لطلاب وطالبات التعليم العام، والمعلنة مسبقًا.. متمنين للجميع التوفيق والنجاح.

