أعضاء بمجلس الشيوخ يحذرون ترامب من العفو عن نفسه وحلفائه وأسرته

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

حذر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التعجيل بإصدار عفو شامل في أيامه الأخيرة في منصبه.

ورد نصف أعضاء مجلس الشيوخ على تكهنات في صحيفة “نيويورك تايمز” بأن ترامب يمكن أن يستخدم سلطاته الرئاسية لمنح عفو مطلق عن الموظفين الحاليين والسابقين، وأفراد الأسرة، وحتى هو.

وقال مايك راوندز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث داكوتا إن “العفو أمر قوي للغاية” مضيفًا “الرئيس لديه تلك السلطة، لكنك تفعل ذلك بعد تفكير جاد وتفكير، وآمل أن يتعامل معها الرئيس بهذه الطريقة”.

وأثار الرئيس الأمريكي بالفعل المعارضين الديمقراطيين من خلال العفو عن الجنرال مايكل فلين، وهو أول تعيين قصير الأجل له كمستشار للأمن القومي. أصبح فلين الضحية الأولى لمزاعم “روسياجيت” المزيفة ضد الرئيس عندما استقال بعد ثلاثة أسابيع فقط في المنصب؛ بسبب مزاعم بأنه ضلل نائب الرئيس مايك بنس بشأن محادثة أجراها مع دبلوماسي روسي قبل تولي ترامب منصبه.

ولكن راوندز نفى الغضب بشأن عفو فلين، قائلًا إن إدانته لاحقًا بالفشل في الكشف عن معلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي كانت معيبة.

وأضاف: “بناءً على ما سيصدر الآن، يبدو أن هناك الكثير من الأشياء المتعلقة بإدانته والطريقة التي عومل بها والتي لم تكن لتحدث أبدًا لو تم اتباع القانون”.

وتابع “هذه هي أنواع الأشياء التي يكون فيها العفو الرئاسي مبررًا، وهو محاولة إصلاح خطأ تم فعله في المقام الأول”.

ورفض راوندز الاستناد إلى تكهنات بأن ترامب قد يعفو أيضًا عن رئيس حملته الانتخابية السابق بول مانافورت أو المحلل الاستراتيجي في البيت الأبيض ستيف بانون.

وأدين مانافورت في محاكمات منفصلة في عامي 2018 و 2019 بتهم من بينها عدم الكشف عن حسابات بنكية أجنبية أو التسجيل كجماعة ضغط أجنبية لحكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش – التي تم الإطاحة بها في عام 2014 بدعم من الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس الحالي.

