شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يوضح الأحق بحضانة الأطفال بعد زواج الأم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المحامي نايف المرشدي الأحق بحضانة الأطفال بعد زواج الأم أو الأب مرة أخرى.

وقال" إذا تزوجت الأم، والاب لديه عمل شاق ولايستطيع رعاية أبنائه ، في هذه الحالة يقدر القاضي المصلحة بعد لقاء الطرفين الأصليين الأم والاب"

وأضاف أن القاضي يمكن أن يقوم بتخيير الأطفال إذا تجاوزوا سن السابعة سنوات فيختار من يرغب أن يعيش معه ويمضي معه بسلاسة بدون أي ضغوطات "

وأكد المرشدي انه في حال كانت ظروف الأب غير مناسبة والأم كانن لديها ظروف، يقدر القاضي من الأنسب للحضانة