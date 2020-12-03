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تداول المغردون بالسعودية مقطع فيديو لمضاربة في إحدى المنتزهات بمحافظة الخرج حيث كانت المشاجرة بين مراهق ومجموعة فتيات ليقوم بطعن بعضهن بعد إخراج أداة من جيبته .

وأثارت الواقعة غضب كبير وسط مطالب بسرعة القبض على المتهم وكشف ملابسات الواقعة.





كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مراهق يتشاجر مع فتيات ويطعن بعضهن في منتزه بالخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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