«المرور السعودي»: ضبط 2870 مركبة لتوقفها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

خلال حملة على مناطق المملكة
أعلن المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، بدء تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
وقال المرور، في تغريدة عبر تويتر، إنه تم ضبط 2870 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة، ومنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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