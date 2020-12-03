1740 اختباراً في نوفمبر من مختبر سلامة الغذاء والبيئة بخميس مشيط

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط، المهندس محمد الحويطي، أن مختبر سلامة الغذاء والبيئة التابع لبلدية محافظة خميس مشيط، أجرى 1740 اختباراً، وذلك لـ 435 عينة تم استقبالها، خلال شهر نوفمبر من جهات مختلفة.

وكانت العينات عبارة عن منتجات مختلفة، شملت العسل والخضراوات والفواكه ومياه الشرب والري، وعينات متنوعة من الأغذية واللحوم والدواجن الطازجة والمطبوخة، ومسحات من أيدي العمالة والثلاجات، وأماكن ومعدات إعداد وتجهيز الأغذية وملاحم بيع اللحوم، وبين الحويطي أنه تم جمع وإحضار هذه العينات إلى المختبر، بواسطة فريق المختبر ولجنة المزروعات الورقية، والرقابة الصحية والرقابة النسائية والبلديات الفرعية، والجهات الحكومية الأخرى والمواطنين، وبعض البلديات المجاورة.

مؤكداً بأن الاختبارات تتم حسب نوع العينة المستلمة، طبقاً للمواصفات السعودية والخليجية والعالمية، حيث بلغت العينات 1740عينة شملت 302 عينة من العسل، وكان عدد الاختبارات التي أجريت لها 1208 اختبارات محتلة المرتبة الأولى، وجاءت في المرتبة الثانية عينات المياه بعدد 46 عينة، وأجري عليها 184 اختباراً، وفي المرتبة الثالثة عينات الخضراوات والفواكه بعدد44 عينة، وأجري عليها 176اختباراً، وأخيراً عينات الأغذية المتنوعة بعدد 43 عينة، وأجري عليها 172اختباراً.