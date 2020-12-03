أمانة عسير تحقق 100% بمؤشرات إنجاز الرخص عبر بلدي

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن أمانة المنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، تواصل تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية، عبر البوابة الجغرافية الرقمية للأمانة، دون الحاجة لزيارة الأمانة أو البلديات التابعة لها، إذ تم إنجاز المعاملات خلال الفترة المحددة، والتي تضمنت فرز الأراضي وإصدار الكروكي المساحي، وتحديث الصكوك واعتماد المخططات والرخص البلدية، دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها، حيث تقوم بوابة الأمانة الرقمية، التابعة لمنصة «بلدي» الإلكترونية، بتوفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام وبوابة الفرص الاستثمارية بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة، مؤكدًا أن الأمانة تعمل على تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية، التي تسهّل للمستفيدين إجراء الكثير من الخدمات البلدية إلكترونياً عبر منصتها.
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