العتيبي أكبر صقار مشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز

وأوضح العتيبي البالغ من العمر 92 عاماً إنه دخل عالم الصقور عام 1963، قبل تولي الملك فيصل مقاليد الحكم بعام واحد، عندما كان يخرج للصحراء بصقره من نوع وكري، مضيفاً في حديثه حول تلك الأيام، أن الملك فيصل كان يخرج إلى المقناص عقب موسم الحج مباشرة، في رحلة تستغرق ما بين 10 و15 يوماً.
وتحدث العتيبي عن أساليب الاحتفاظ بالصقور قديماً، قبل نحو 60 عاماً، حيث كانوا «يقرنون» ريشات الطير، والإقران كان بربط ثلاث ريشات من ميمنة الطير، وثلاث من الميسرة، كي لا يتمكن من الابتعاد عنهم.
وشارك عيد بن نعيس أمس بصقره «برزان»، في فئة حر قرناس للملاك لمسابقة الملواح.
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