مصادرة 90 كيلو من المواد الغذائية المجهولة بجدة

أسفرت حملة ميدانية نفذتها بلدية العزيزية الفرعية ضمن جولاتها الرقابية عن ضبط ممارسات "بيع عشوائي" بالنطاق ومصادرة 90 كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر إلى جانب إتلاف 61 من بسطة وعربة للباعة الجائلين. وأوضحت رئيس بلدية العزيزية هبة البلوي أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عددا من البسطات والعربات المخالفة تمارس "البيع العشوائي" حيث جرى مصادرة 20 عربة عشوائية بالإضافة لـ41 بسطة وأبانت البلوي أن البلدية تسعى من خلال الحملات المتواصلة إلى مكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في النطاق ومنع التعامل معها حفاظاً على الصحة العامة.



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