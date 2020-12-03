السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 254 وفاة و10127 إصابة جديدة بكورونا



مدريد 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 254 حالة وفاة و10127 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1675902 إصابةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 46038 حالةً.

// انتهى //

22:19ت م

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مدريد 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 254 حالة وفاة و10127 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19).وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1675902 إصابةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 46038 حالةً.// انتهى //22:19ت م0210

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