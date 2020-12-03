السعودية اليوم / إصابات كورونا في اليونان تتجاوز 111 ألف حالة



أثينا 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واس

سجلت اليونان 1882 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم، إلى أنه سُجلت 100 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2706 حالات.

// انتهى //

21:13ت م

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أثينا 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسسجلت اليونان 1882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 111537 حالةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم، إلى أنه سُجلت 100 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2706 حالات.// انتهى //21:13ت م0201

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