السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس الفرنسي في وفاة الرئيس الأسبق



الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية السيد فاليري جيسكار ديستان، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه ".

// انتهى //

20:54ت م

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الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في وفاة الرئيس فاليري جيسكار ديستان رئيس الجمهورية الأسبق.وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية السيد فاليري جيسكار ديستان، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه ".// انتهى //20:54ت م0191

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