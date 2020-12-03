شكرا لقرائتكم خبر تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة 10 مرات يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تطهير وتلميع حجر إسماعيل عليه السلام، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقام إبراهيم عليه السلام، (10) مرات يوميا مقسمة على ثلاث ورديات، وتلميعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لغسيل الحجر وتلميع الفوانيس والمقام 40 عاملا لكل أعمال التطهير، و6 مراقبين، و3 مشرفين، و5 عمال مخصصين لأعمال التلميع، بمدة تستغرق 20 دقيقة.

وتستخدم الرئاسة العامة مواد جلبت خصيصا للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من حضور المشرفين والمراقبين، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم عليه السلام.