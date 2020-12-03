تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة 10 مرات يوميا

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وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لغسيل الحجر وتلميع الفوانيس والمقام 40 عاملا لكل أعمال التطهير، و6 مراقبين، و3 مشرفين، و5 عمال مخصصين لأعمال التلميع، بمدة تستغرق 20 دقيقة.وتستخدم الرئاسة العامة مواد جلبت خصيصا للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من حضور المشرفين والمراقبين، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم عليه السلام.
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