2020-12-03

الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية وضبابًا على 6 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق.

كذلك تشمل الحالة منطقتي الجوف، الحدود الشمالية كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وشملت التوقعات ألّا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

