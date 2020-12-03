متحدث الأرصاد: موجة ممطرة تبدأ غدًا وتستمر حتى الأحد القادم

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، اجتياح موجة ممطرة لعدة مناطق غدًا وتستمر حتى الأحد المقبل.

وقال القحطاني، في مداخلة مع قناة الإخبارية”، إن الأمطار تتفاوت من منطقة لأخرى، مبينًا أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق وشديدة الغزيرة على حفر الباطن والنعيرية والمناطق المحيطة بها.

وتابع أن الأمطار ستهطل على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية امتدادًا إلى منطقة الرياض والقصيم من الغد، لافتًا إلى أن المنطقة الجنوبية ستشهد تكون السحب على هذه المرتفعات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

