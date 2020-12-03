إغلاق 3 محلات وضبط عدد من المخالفات في رجال ألمع

2020-12-03

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- رجال ألمع

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع عددًا من المحلات والمطاعم خلال الجولات الرقابية التي قامت بها على العديد من المحلات والمطاعم ومحلات الخضار والفاكهة وأسواق المواشي والأغنام والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة.

وأوضح سعيد بن علي آل مصمع رئيس بلدية محافظة رجال ألمع أن هذه الجولات تأتي بمتابعة أمين المنطقة الدكتور “وليد الحميدي”، مبينًا أن هذه الجولات تهدف إلى ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت ومرتادي الأسواق بالاشتراطات الصحية والبيئية إضافة لمتابعة عمليات الرش التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خاصة مع توافد العديد من الزوار للمحافظة للتنزه والاستمتاع بالأجواء الدافئة والطقس المعتدل.

وبيّن “آل مصمع” أن البلدية قد قامت خلال أسبوع بـ 34 زيارة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 5 مخالفات وإغلاق 3 محلات ومطاعم، إضافة إلى مصادرة 14 كيلو جرامًا و10 لترات من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وشدد “آل مصمع” على أن البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية والرقابية وتطبيق العقوبات على المخالفين والمستهترين بصحة المستهلكين، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 940.

