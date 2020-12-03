نظام الطاقة الشمسية البديلة بإمارة جازان

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واستمع لشرح مفصل عن المشروع الذي يعد أحد المشاريع البديلة التي تحافظ على البيئة وتسهم في خفض استهلاك وترشيد الطاقة، من خلال ربطه بأحد التطبيقات على الأجهزة الذكية لمتابعة عمل الطاقة الشمسية، وتشمل المرحلة الأولى تركيب 122 لوحا شمسيا بتقنية النانو سراميك على أحد المباني، تمهيدا لاستكمال بقية المراحل، وإنشاء محطة للطاقة البديلة خلال الفترة المقبلة لتوفير الخدمة اللازمة لجميع مرافق الإمارة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر في مكتبه أمس المرحلة الأولى من نظام الطاقة الشمسية البديلة بإمارة المنطقة.واستمع لشرح مفصل عن المشروع الذي يعد أحد المشاريع البديلة التي تحافظ على البيئة وتسهم في خفض استهلاك وترشيد الطاقة، من خلال ربطه بأحد التطبيقات على الأجهزة الذكية لمتابعة عمل الطاقة الشمسية، وتشمل المرحلة الأولى تركيب 122 لوحا شمسيا بتقنية النانو سراميك على أحد المباني، تمهيدا لاستكمال بقية المراحل، وإنشاء محطة للطاقة البديلة خلال الفترة المقبلة لتوفير الخدمة اللازمة لجميع مرافق الإمارة.

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