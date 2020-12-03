انخفاض ملموس في حالات كورونا النشطة والحرجة

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وأوضحت الوزارة في بيانها أن نسبة التعافي بلغت 97.14%، لافتة إلى إجراء 42125 فحصا مخبريا جديدا.ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.
إجمالي الحالات 358,102
النشطة 4291
المتعافون 347,881
الوفيات 5930
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