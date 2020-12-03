وزير التعليم: نشاط فتيات الكشافة لا يقل أهمية عن الشباب

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وقال آل الشيخ خلال لقائه في مقر الوزارة بالرياض أمس الأول بفتيات الكشافة السعودية، بحضور الأميرة سما بنت فيصل رئيسة لجنة فتيات الكشافة، «إن نشاط الفتيات في الكشافة لا يقل أهمية عن مشاركة الشباب، ولا فرق بينهما، فالجميع شركاء في خدمة الوطن، والإسهام في تطويره، والتعبير عن قيمه الأصيلة التي نعتز بها جميعا»، مؤكدا على دور العمل الكشفي في تدريب الفتيات على الانضباط والعمل الجماعي، وغرس القيم الإسلامية والتربية الوطنية، والتعريف بالقدرات الفردية والجماعية لخدمة المجتمع. ودعا إلى أهمية تمكين المرأة في خدمة المجتمع، وإيجاد بيئة تنظيمية لحوكمة العمل، وخطة تنفيذية لتجويده.من جانبها قدمت الأميرة سما بنت فيصل عرضا عن أعمال اللجنة، ومهامها، وأهدافها، مقدمة شكرها لوزير التعليم على دعمه أعمال اللجنة، وتمكين المرأة للعمل الكشفي لخدمة المجتمع وتنميته.
عقب ذلك، نوقش أبرز الموضوعات ذات العلاقة بعمل اللجنة وخططها المستقبلية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للنشاط الكشفي النسائي في المملكة.
حضر اللقاء نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار الدكتور محمد السديري، ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، وعدد من مسؤولي الوزارة.
من حديث الوزير عن الكشافات:
- أسهمن برفع اسم المملكة وتمثيلها في المشاركات العالمية
- نشكرهن على التفاعل الكبير خلال المشاركة في التصدي للجائحة
- مشاركتهن تأتي استشعارا بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية، ومساندة للجهود في التخفيف من آثار هذا الوباء.
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