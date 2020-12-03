128 متطوعا متخصصا في جمعية المودة

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وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي عن شكر الجمعية لكل المتطوعين الذين قدموا خدماتهم التطوعية التي كان لها الأثر الواضح في دعم رسالة الجمعية لخدمة الأسرة ودعم استقرارها.وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية المودة إلى أن العمل التطوعي تجاوز مفهومه التقليدي على أنها مبادرة خيرية تهدف إلى دعم المجتمع بل أصبح توجها دوليا، ويتجلى هذا الاهتمام بالعمل التطوعي في المملكة ليصبح من مكونات رؤية 2030، مفيدا أن المودة تسعى في خطتها القادمة إلى زيادة عدد المتطوعين في الجمعية برفع عددهم في المملكة من 11 ألفا إلى مليون متطوع بحلول 2030م.
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