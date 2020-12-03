الثقافة تطلق «برنامج حاضنة الأزياء» لدعم المواهب ورواد الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الثقافة أمس «برنامج حاضنة الأزياء» الأول من نوعه في المملكة لدعم رواد الأعمال والمواهب في قطاع الأزياء والقطاعات ذات العلاقة وتطوير منتجاتهم.

وفتحت الوزارة باب التسجيل في هاكاثون افتراضي في المرحلة الأولى من البرنامج لمدة 8 أيام لجميع الراغبين في المشاركة من الطلاب والممارسين ورواد الأعمال وأصحاب العمل الحر في قطاع الأزياء ابتداء من اليوم عبر المنصة الالكترونية (https://engage.moc.gov.sa/fashion_incubation).

وسيمنح البرنامج جوائز للفرق الفائزة في مرحلة الهاكاثون، حيث سينال الفريق الفائز بالمركز الأول رحلة لمدة خمسة أيام إلى أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية، فيما ستنال الفرق الثلاثة التالية جوائز مالية، إضافة إلى التكريم وجوائز أخرى.

ويأتي برنامج «حاضنة الأزياء» بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتكون من ثلاث مراحل في 2021؛ الأولى هاكاثون الأزياء، وهو عبارة عن فعالية افتراضية تستمر لثلاثة أيام تجمع مجموعة من المشاركين الذين سيقومون بحل تحديات في مجال التصميم والتكنولوجيا والاستدامة في قطاع الأزياء في بيئة فريدة تشجع على الابتكار والتفكير الإبداعي.

فيما ستكون المرحلة الثانية عبارة عن مخيم تدريبي يتضمن حدثا افتراضيا من خمسة أيام يقدم تجربة تعليمية متعمقة في مجال الأزياء وريادة الأعمال ويمكن المشاركين من تطوير أعمالهم، إضافة إلى بناء العلاقات والحصول على الدعم والإرشاد من قبل مختصي الأزياء الإقليميين والعالميين.

أما المرحلة الثالثة من البرنامج فهي مرحلة الحاضنة وتتكون من برنامج مطول يهدف إلى رعاية الشركات الناشئة في قطاع الأزياء وتطوير مشاريعها من خلال جلسات إرشادية وتدريب مكثف وإمكانية الحصول على دعم مادي.

ويستهدف برنامج «حاضنة الأزياء» بمراحله الثلاث المواهب الفاعلة في قطاع الأزياء من الطلاب ورواد الأعمال والممارسين وأصحاب العمل الحر.

برنامج «حاضنة الأزياء» يستهدف:

المواهب الفاعلة في قطاع الأزياء من:

الطلاب

رواد الأعمال

الممارسين

أصحاب العمل الحر

البرنامج يعمل على دعمهم من خلال: