آل الشيخ يخصص 20 جائزة لمبادرة «أفكار الترفيه»

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ودعا آل الشيخ جميع المهتمين بالترفيه إلى المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم مع وجود القدرة على تنفيذها، وأن تكون مميزة ونوعية وليست مكررة، وذلك من خلال إرسال مقطع فيديو إلى البريد الالكتروني ideagea.gov.sa، معلنا عن تقديم جائزة لأفضل 20 فكرة، منوها بالدور الكبير المناط بجميع منسوبي الهيئة العامة للترفيه من خلال النهوض بالقطاع وجعل المملكة على خارطة الترفيه العالمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ خلال اجتماعه أمس بمنسوبي الهيئة في مقرها بالرياض مبادرة أفكار الترفيه.ودعا آل الشيخ جميع المهتمين بالترفيه إلى المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم مع وجود القدرة على تنفيذها، وأن تكون مميزة ونوعية وليست مكررة، وذلك من خلال إرسال مقطع فيديو إلى البريد الالكتروني ideagea.gov.sa، معلنا عن تقديم جائزة لأفضل 20 فكرة، منوها بالدور الكبير المناط بجميع منسوبي الهيئة العامة للترفيه من خلال النهوض بالقطاع وجعل المملكة على خارطة الترفيه العالمية.

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