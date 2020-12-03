شكرا لقرائتكم خبر تشكيلية سعودية تدخل موسوعة جينيس بأكبر لوحة فنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت الفنانة التشكيلية السعودية عهود المالكي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد رسمها أكبر لوحة فنية في العالم باستخدام القهوة، وتتضمن اللوحة الفنية صورتين عملاقتين لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -يرحمهما الله- وجرى عرضها على الواجهة البحرية لمحافظة جدة.

وقالت المالكي «تعتبر اللوحة الأكبر في العالم إذ استخدم فيها القماش والقهوة، ورسمت اللوحة على قماش قطني بمساحة 220 م2، واستوحيت فكرتها من عبارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل (الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي)».

وأوضحت أن اللوحة تأتي للتذكير بالعلاقة الأخوية والأزلية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفة «أخذت بعين الاعتبار تجنب الهدر في الطعام، إذ استخدمت القهوة غير القابلة للاستهلاك، كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على أربعة أطياف مختلفة من اللون البني، وتم تزيين إطار اللوحة بزخرفة السدو، الذي يعد أحد أنواع النسيج في شبه الجزيرة العربية، ويمثل في المملكة جزءا من واجهات التراث الوطني، وهو مدرج في قائمة التراث الثقافي بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو».

فيما اعتبرت مؤسسة غينيس للأرقام القياسية اللوحة خطوة استثنائية في تاريخ تسجيل المواهب في الوطن العربي، وتعد المالكي أول سيدة تحقق هذا اللقب الفردي في الرسم من هذا النوع.

عن اللوحة: