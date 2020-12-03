فتح التسجيل في برنامج «مراجع اعتماد المنشآت»

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ويستهدف البرنامج مختصي الجودة في قطاع التدريب وأعضاء هيئة التدريب في المنشآت التدريبية، والممارسين في المجالات الاقتصادية والصناعات، ومنسوبي قطاع التدريب بأنواعه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في البرنامج التدريبي (مراجع اعتماد المنشآت والبرامج التدريبية)، المزمع إقامته في 20 ديسمبر الحالي، ويستمر 3 أيام عبر منصة التدريب الرقمية (WebEx Training).ويستهدف البرنامج مختصي الجودة في قطاع التدريب وأعضاء هيئة التدريب في المنشآت التدريبية، والممارسين في المجالات الاقتصادية والصناعات، ومنسوبي قطاع التدريب بأنواعه.

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