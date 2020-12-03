بدء القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية

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وأوضحت أن استقبال طلبات القبول يبدأ غدا السبت الموافق 20/ 4/ 1442هـ، حتى الخميس الموافق 25/ 4/ 1442هـ على الرابط المخصص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) - رجال.وأوضحت أن استقبال طلبات القبول يبدأ غدا السبت الموافق 20/ 4/ 1442هـ، حتى الخميس الموافق 25/ 4/ 1442هـ على الرابط المخصص.

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