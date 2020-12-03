- 1/3
- 2/3
- 3/3
طالب مدافع النصر البرازيلي مايكون بعدم الحديث عن أسباب ارتداء شارة القيادة خلال الشوط الثاني، بعد أن ارتداها عبد الرزاق حمد الله خلال الشوط الأول، مفضلاً الحديث فقط عن الأمور الفنية.
وقال مايكون في تصريحات للناقل الرسمي، الثلاثاء: "لا أفضل الإجابة عن هذا السؤال. لو فزنا باللقاء لما سألني أحد عن أسباب إعطاء حمد الله شارة القيادة لي خلال الشوط الثاني، لكننا خسرنا لذلك كثرت الأحاديث".
ورفض "مايكون" تحميل الخط الخلفي لنتيجة الهزيمة بمفرده، مشيراً إلى أن النصر أضاع فوزاً في الشوط الأول بعد إهدار عدد من الفرص كانت كفيلة بإنهاء الأمور مبكراً.
وطالب مايكون زملاءه بمزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة، من أجل تفادي الأخطاء المتكررة، وحتى يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي في بطولة الدوري.
"مايكون" يطالب بعدم الحديث عن "شارة القيادة" مع "حمدالله"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-03
طالب مدافع النصر البرازيلي مايكون بعدم الحديث عن أسباب ارتداء شارة القيادة خلال الشوط الثاني، بعد أن ارتداها عبد الرزاق حمد الله خلال الشوط الأول، مفضلاً الحديث فقط عن الأمور الفنية.
وقال مايكون في تصريحات للناقل الرسمي، الثلاثاء: "لا أفضل الإجابة عن هذا السؤال. لو فزنا باللقاء لما سألني أحد عن أسباب إعطاء حمد الله شارة القيادة لي خلال الشوط الثاني، لكننا خسرنا لذلك كثرت الأحاديث".
ورفض "مايكون" تحميل الخط الخلفي لنتيجة الهزيمة بمفرده، مشيراً إلى أن النصر أضاع فوزاً في الشوط الأول بعد إهدار عدد من الفرص كانت كفيلة بإنهاء الأمور مبكراً.
وطالب مايكون زملاءه بمزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة، من أجل تفادي الأخطاء المتكررة، وحتى يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي في بطولة الدوري.
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
07:23 PM
بعد خسارة النصر للمرة الخامسة أمام أبها
طالب مدافع النصر البرازيلي مايكون بعدم الحديث عن أسباب ارتداء شارة القيادة خلال الشوط الثاني، بعد أن ارتداها عبد الرزاق حمد الله خلال الشوط الأول، مفضلاً الحديث فقط عن الأمور الفنية.
وقال مايكون في تصريحات للناقل الرسمي، الثلاثاء: "لا أفضل الإجابة عن هذا السؤال. لو فزنا باللقاء لما سألني أحد عن أسباب إعطاء حمد الله شارة القيادة لي خلال الشوط الثاني، لكننا خسرنا لذلك كثرت الأحاديث".
ورفض "مايكون" تحميل الخط الخلفي لنتيجة الهزيمة بمفرده، مشيراً إلى أن النصر أضاع فوزاً في الشوط الأول بعد إهدار عدد من الفرص كانت كفيلة بإنهاء الأمور مبكراً.
وطالب مايكون زملاءه بمزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة، من أجل تفادي الأخطاء المتكررة، وحتى يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي في بطولة الدوري.
، "مايكون" يطالب بعدم الحديث عن "شارة القيادة" مع "حمدالله" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "مايكون" يطالب بعدم الحديث عن "شارة القيادة" مع "حمدالله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.