، "الكهرباء" تستجيب لـ"الخليج 365": جارٍ تنفيذ طلب إزالة أعمدة داخل أرض مواطن بيدمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن الشبكة قديمة وتخص مغذيات 306 و307 بالمحافظة والمخطط حديث

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه إشارة إلى الموضوع المنشور في "الخليج 365"، بتاريخ 03/12/2020م، بعنوان: "لديه صك وتراخيص.. شاهد أعمدة ضغط تعيق بناء منزل مواطن بيدمة" فإن الشركة تؤكد أنه قد تم الاطلاع سابقاً على الشكوى من قبل منسق السلامة في الشركة السعودية للكهرباء، مع مندوب الإمارة ومندوب البلدية، واتضح أن الشبكة قديمة وتخص مغذيات يدمة 306 و307، والمخطط حديث.

وأضافت الشركة في ردها أنه بعد الاطلاع، تم عمل محضر من قبل اللجنة، يطلب إزاحة الخطر عاجلاً، حسب أنظمة الإزاحات الخطرة، على أن تتحمل البلدية تكاليف الإزاحة لاحقاً. وبناءً عليه، تم رسم مخطط لمسار الشبكة الجديد، كما تم اعتماده من البلدية، وحالياً جاري اعتماد الطلب والتنفيذ.

وتؤكد الشركة على أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"، كما تهيب بجميع المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind وستتولى فرقنا الميدانية معالجتها على الفور.