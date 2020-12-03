، إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "كأس النادي" للون "المجاهيم" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، اليوم الخميس، أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لـ«كأس النادي» عن لون "المجاهيم"؛ حيث سجل في المنافسة ٣٢، شارك منهم ٢١.
يأتي هذا فيما خرج من المنافسة ٦ مشاركين، تبقى ١5 مشاركاً في المنافسة، ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم السبت المقبل ٥ ديسمبر الجاري، وبهذا تكون منافسات فرديات المجاهيم انتهت لهذه النسخة؛ حيث بدأ دخول أشواط المنقيات بداية من اليوم، وشملت قائمة المتأهلين ٥ من مواطني دول الخليج، و١٠ مواطنين سعودين.
وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: المجمول سالم بن مجمول الدوسري، بادي بداح عواد الدوسري، راشد طالب بن راشد المري، سالم بن راشد بن علي المري، عبدالله جابر فاضل المري، عبيد محمد عبيد العامري، ماهر منصور عبدالله المرزوقي، مبخوت عبدالله ناجي المنهالي، محمد بطي حامد آل حامد، محمد بن شعف بن وقيان الدوسري، محمد بن عبدالله بن فهاد الدوسري، محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، محمد عوض ناجي المنهالي، مسعود بن فهيد بن علي الهاجري، هادي بن مسعود بن هادي المري.
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 07:42 PM
سجل في المنافسة ٣٢ شارك منهم ٢١إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "كأس النادي" للون "المجاهيم"
أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، اليوم الخميس، أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لـ«كأس النادي» عن لون "المجاهيم"؛ حيث سجل في المنافسة ٣٢، شارك منهم ٢١.
يأتي هذا فيما خرج من المنافسة ٦ مشاركين، تبقى ١5 مشاركاً في المنافسة، ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم السبت المقبل ٥ ديسمبر الجاري، وبهذا تكون منافسات فرديات المجاهيم انتهت لهذه النسخة؛ حيث بدأ دخول أشواط المنقيات بداية من اليوم، وشملت قائمة المتأهلين ٥ من مواطني دول الخليج، و١٠ مواطنين سعودين.
وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: المجمول سالم بن مجمول الدوسري، بادي بداح عواد الدوسري، راشد طالب بن راشد المري، سالم بن راشد بن علي المري، عبدالله جابر فاضل المري، عبيد محمد عبيد العامري، ماهر منصور عبدالله المرزوقي، مبخوت عبدالله ناجي المنهالي، محمد بطي حامد آل حامد، محمد بن شعف بن وقيان الدوسري، محمد بن عبدالله بن فهاد الدوسري، محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، محمد عوض ناجي المنهالي، مسعود بن فهيد بن علي الهاجري، هادي بن مسعود بن هادي المري.
، إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "كأس النادي" للون "المجاهيم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "كأس النادي" للون "المجاهيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.