وزير التعليم يناقش إقرار المكافآت المالية لقيادات وأعضاء مجالس الجامعات

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

افتتح وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات د. حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس أعمال الاجتماع الثالث لمجلس شؤون الجامعات؛ بتوجيه الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يلقاه التعليم الجامعي في المملكة من دعم سخي ومستمر. وقال آل الشيخ خلال كلمته الافتتاحية التي وجهها لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي: “إن الدور المنوط بالمجلس يكتسب أهمية عالية في ظل ذلك الدعم، وسعيًا لتحقيق نقلة نوعية نحو مستهدفات تطوير التعليم الجامعي والاستفادة من مخرجاته وجهوده، وخصوصًا في مجال البحث والابتكار، بما يتناسب والمكانة العالية التي تحتلها المملكة، مؤكدًا على أهمية دراسة هياكل الجامعات لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة”.

ورفع وزير التعليم التهنئة لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز بعد الموافقة على اختيارهم كأول مجلس أمناء في ظل نظام الجامعات الجديد، موضحًا دورهم في حوكمة الجامعة وصناعة رؤيتها ورسالتها لتحقيق أهدافها، وخدمة المجتمع وفق رؤية المملكة 2030. وناقش المجلس خلال الاجتماع هوية مجلس شؤون الجامعات وأمانته، وكذلك خطة تطوير وإعداد اللوائح التي ستُقر من مجلس شؤون الجامعات، كما استعرض المجلس الدراسة الشاملة للهياكل التنظيمية في الجامعات التي سيستمر تطبيق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات عليها، بالإضافة لإقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات. وتضمن النقاش الموضوعات المتعلقة باختصاصات مجلس التعليم العالي، والتي سوف يمارسها مجلس شؤون الجامعات.