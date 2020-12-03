محمد بن مسعود - الدمام - الحصيلة الإجمالية للوفيات تبلغ 12,361 حالة سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 558,767 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12,361 حالة. وقد تم تسجيل 1550 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء 487,863 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58543 , بينهم 270 يرقدون في العناية المركزة. فيروس كورونا الجديد 03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 06:19 PM الحصيلة الإجمالية للوفيات تبلغ 12,361 حالة العراق يسجّل 2039 إصابة جديدة بـ"كورونا" العراق يسجّل 2039 إصابة جديدة بـ"كورونا" سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 558,767 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12,361 حالة. وقد تم تسجيل 1550 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء 487,863 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58543 , بينهم 270 يرقدون في العناية المركزة. الكلمات المفتاحية ، العراق يسجّل 2039 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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