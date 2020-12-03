شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث الموضوعات مع سفير البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة اليوم , سفير البرتغال لدى المملكة لويس فيراز. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ومنها ما يتعلق بمذكرة التفاهم بين النيابتين في البلدين الصديقين.

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