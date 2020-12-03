فيديو.. ترامب يستشيط غضبًا بعد أن وضعه حاكم أريزونا على الانتظار 

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

انتقد الرئيس دونالد ترامب، حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي، بعد أن تجاهل مكالمة له أمام مؤتمر صحفي أثناء التصديق على فوز جو بايدن في الولاية.

ووثق مقطع فيديو، اللحظة التي استقبل فيها الجمهوري دوسي، مكالمة هاتفية من البيت الأبيض، بعد ثوانٍ قليلة من المؤتمر الصحفي ، وشوهد وهو يسحب هاتفًا محمولًا من جيب معطفه، لكنه اختار عدم الرد وتجاهل المكالمة.

واستشاط ترامب غضبًا من هذه الحركة معلقًا: لما تتسرع في تعيين ديمقراطي في المنصب، خاصة أننا لا زلنا نكشف عن الكثير من الأشياء المروعة المتعلقة بتزوير الناخبين.

وتابع: ما الذي يحدث معك يا دوسي، سوف يتذكر الجمهوريون فعلتك هذه لمدة طويلة، مضيفًا: من يحتاج إلى الديمقراطيين عندما يكون لديك جمهوريون مثل دوج دوسي.

وكان قد قال حاكم ولاية أريزونا في مناسبة سابقة إنه خصص نغمة لمكالمات البيت الأبيض وهي Hail to The Chief حتى لا يفوت أي مكالمة من ترامب، وبالفعل كانت هذه هي النغمة التي تم سماعها في المؤتمر الصحفي.

وأكد دوج دوسي اليوم أن الشخص الذي اتصل به كان بالفعل الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، مضيفًا: كنت في وقت عمل رسمي، وبغض النظر عمن كان يتصل بي، لن أرد على الهاتف في تلك اللحظة.

وتابع أنه بعد الحدث مباشرة عاود الاتصال بالبيت الأبيض مرة أخرى، لكنه لم يقل ما ناقشه هو والرئيس خلال مكالمتهما في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وعندما سئل عما إذا كان ترامب قد طلب منه عدم التصديق على الانتخابات، أجاب دوسي: لا، مضيفًا أنه يُبقي محادثاته مع الرئيس سرية وسيواصل الحفاظ على هذه السياسة.



