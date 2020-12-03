تقرير كورونا اليوم في المملكة وعدد المصابين والوفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر عن تقرير كورونا اليوم في المملكة، حيث سجلت اليوم 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بينما تم رصد تعافي نحو 368 حالة إضافية، و11 حالة وفاة وفق إحصائيات اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الحكومة السعودية على جميع المنشآت والمحلات والمؤسسات الموجودة داخل الدولة.

تقرير كورونا اليوم في المملكة

وتحاول الجهات الرقابية بالمملكة خلال هذه الفترة التشديد على الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس الخطير كورونا، وذلك من خلال تطبيق عمليات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة لجميع المواطنين، وعمليات التعقيم المستمرة، والتعامل بحسم مع جمع المخالفين لمنع انتشار الفيروس، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

حالات الإصابة بالفيروس حتى الآن

ووفق تقرير كورونا اليوم في المملكة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة حتى الآن ومنذ ظهور المرض نحو 358.102 حالة، من بينها 4291 حالة نشطة وضعها الطبي مطمئن، منها 607 حالة حرجة تم حجزها في المستشفيات التابعة للوزارة لتلقي العلاج، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 347.881 حالة، وارتفعت حالات الوفاة لـ 5930 حالة منذ بدء الفيروس وحتى الآن.

وحرصت الحكومة السعودية على عرض جميع بيانات كورونا للمواطنين، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الذي أتاحته الحكومة لجميع المواطنين من أجل التعرف على مستجدات كورونا في المملكة، حيث أنه يعرض جميع البيانات بدقة كبيرة وبتحديث مستمر بشكل يومي، ويمكنك الدخول على الموقع من خلال هذا الرابط “https://covid19.moh.gov.sa”.