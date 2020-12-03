شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يجتمع بالشركات العاملة في قطاع الترفيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بعدد من الشركات العاملة في قطاع الترفيه بالمملكة، بهدف توضيح الرؤية المستقبلية للقطاع.

وبيّن خلال الاجتماع أهمية القطاع كرافد اقتصادي مهم للمملكة، يسهم في تحسين جودة الحياة، ويفتح العديد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة، بالإضافة إلى دوره في تنويع مصادر الدخل ووضع المملكة على خارطة الترفيه العالمي، من خلال استقطاب أبرز الأنشطة والفعاليات الترفيهية السعويدوالتي من شأنها تحويل بوصلة الترفيه إلى المملكة وفق رؤية 2030.

وشدد خلال الاجتماع على أهمية التعاون والتكامل بين الشركات العاملة في القطاع، لما في ذلك من إيجابية تنعكس على القطاع بشكل مباشر من خلال تسريع عجلة التنمية فيه، وتبادل الخبرات المتراكمة لدى الشركات، والتي كانت واضحة وملموسة خلال الفترة الماضية.

وأكد آل الشيخ أن مسيرة قطاع الترفيه بالمملكة وبدعم لامحدود من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تسابق الزمن في تحقيق مستهدفاتها الوطنية من خلال العمل الداعم المتواصل، ومواجهة التحديات وتذليل الصعوبات الراهنة بما يضمن التطوير النوعي والمستدام للقطاع.