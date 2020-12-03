شكرا لمتابعة خبر عن " التعليم " تخطر مدراء المدارس بأمرٍ هام بشأن الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أخطرت وزارة التعليم إدارة التعليم المستمر، أن الاختبارات الفصل الأول للعام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢ لتعليم الكبار ستكون عن بعد لجميع المراحل الدراسية ولا يوجد حضور للدارسين.

وأوصت وزارة التعليم بتبليغ المعلمين بتجهيز الأسئلة إلكترونياً عن طريق منصة " مدرستي " أو النماذج الإلكترونية الأخرى وأما وبخصوص حضور المعلمين مازال مستمر والمتابعة لأعمالهم وجميع إجراءات الاختبارات، وفقا للزميلة " سبق ".

وكانت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر أقرت بأن اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ تعليم المستمر " الكبار " حضوريًا لجميع المراحل الدراسية مع تطبيق البرتوكولات الصحية الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.