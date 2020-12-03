ضبط حالات تزوير تصاريح تأدية العمرة وبيعها للمعتمرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبطت وزارة الحج والعمرة حالات تزوير تصاريح تأدية العمرة وبيعها للمعتمرين من المواطنين والمقيمين. ضبطت وزارة الحج والعمرة حالات تزوير تصاريح تأدية العمرة وبيعها للمعتمرين من المواطنين والمقيمين. واكتشفت الوزارة عدد من التصاريح غير الصادرة رسمياً، محذرة المواطنــين والمقيمين من التعامل مع أي أفراد أو جهات. وأكدت الحج والعمرة أن جميع التصاريح يتم إصدارها عبر تطبيق ‎اعتمرنا فقط.

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